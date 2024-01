Ilenia Gatta nuovo comandante

Si è insediato ieri il nuovo comandante della caserma dei carabinieri di Reggiolo. Il maresciallo capo Ilenia Gatta arriva dalla caserma di Castelnovo Sotto, dove ha ricoperto funzioni di vicario. Sostituisce il luogotenente Gianluigi Caria, a sua volta trasferito a Luzzara come vicecomandante, tornando così nel paese dove ha operato negli anni scorsi. Il maresciallo Gatta, 35 anni, è originaria di Verona e vanta un bagaglio professionale di tutto rispetto grazie all’esperienza maturata in oltre tredici anni di servizio nell’Arma, soprattutto nella Bassa. Ha operato a Spilaberto di Modena, poi a Castelnovo Sotto nel 2017 come vicecomandante. Sposata e con un figlio, il maresciallo Ilenia Gatta (ieri ricevuta dal sindaco Roberto Angeli, con lei nella foto) è laureata in giurisprudenza. A lei e al luogotenente Caria gli auguri di buon lavoro.