’Iliade: il gioco degli dei’: l’incontro su Omero

· Incontro su ’Letteratura e teatro’, stasera alle 21 a palazzo ducale a Guastalla con Gino Ruozzi e Fiorello Tagliavini (foto) che illustrano gli spettacoli prossimamente in scena al teatro Ruggeri: si parla de ’Iliade: il gioco degli dei’, per un approfondimento del testo di Omero.

· La rassegna della Luc (Libera Università del Crostolo) oggi alle 17,30 all’università di viale Allegri, a Reggio, prevede un incontro su donne diventate figure immortali attraverso le pagine di Omero e Virgilio, con letture di Maria Antonietta Centoducati e Franco Ferrari, introdotte da Giuseppe Zanetto, docente di letteratura della Grecia antica alla Statale di Milano, da Andrea Capra, docente di letteratura greca, e da Cecila Nobili, docente di lingua e letteratura greca.

· Stasera alle 21 un nuovo incontro sulla ’Medicina antica per l’uomo del terzo millennio’ alla sede di via Campo Marzio ð 339.4360071).

· Un classico del cinema giapponese, ’Il gusto del sakè’, girato nel 1963 dal regista Yasujirô Ozu, viene proposto stasera alle 21 per la rassegna ’Cinema ritrovato’, al cinema Rosebud a Reggio, in versione originale e sottotitoli in italiano. Tre uomini di mezza età, Kawai, Horei e Hirayama, si ritrovano a una celebrazione a bere con un loro anziano insegnante che vive in povertà e che rivela la sua disperazione per aver impedito alla figlia di sposarsi e averla così condannata all’infelicità. Hirayama, che si trova in una situazione analoga comincia a pensare che sia tempo di trovare uno spasimante per la figlia.

· La rassegna ’Guardando ad est’ oggi dalle 16 è al circolo Anspi di Marmirolo con laboratori creativi per bambini, adulti e famiglie, a cura di Pangea.

a. le.