Illuminazione a pedali: "Tuteliamo l’ambiente"

Il Comune di Rio Saliceto ha avviato il progetto "Rio, ti illumino io", per sottolineare l’importanza della partecipazione condivisa e della tutela dell’ambiente. Con il supporto dei commercianti locali e di alcune associazioni, il paese si è arricchito di piccoli alberelli posizionati nelle strade del centro storico, oltre che di un grande albero illuminato piazzato davanti al municipio. E questo albero è collegato a una bicicletta che alimenta, ovviamente pedalando, l’illuminazione dell’albero stesso, a simboleggiare "la necessità di piccole azioni condivise per raggiungere grandi obiettivi". Anche le scuole partecipano al progetto, con la realizzazione di un pensiero scritto o un disegno, "che rappresenta la condivisione e lo spirito di umanità che dovrebbe animare sempre tutti i cittadini, soprattutto in questo periodo storico complesso". Inoltre, grazie al generoso contributo di alcune imprese locali, sono state installate le luminarie.

"Rio Saliceto è stata illuminata dall’intera comunità, in tutte le sue articolazioni, e ogni cittadino può continuare a partecipare ad illuminare il paese, semplicemente… pedalando", dice il sindaco Lucio Malavasi. Aggiunge l’assessore Eleonora Ripa: "Vogliamo ricordare quanto sia significativo il piccolo contributo di ciascuno di noi. Come amministrazione comunale ringraziamo cittadini, commercianti, associazioni e le imprese, grandi e piccole, che hanno contributo al progetto per noi molto significativo".

Antonio Lecci