Illuminazione pubblica. Al via domani i lavori di efficientamento

Al via domani i lavori del quarto stralcio del progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione a Campagnola. L’intervento, del valore complessivo di 531 mila euro, è realizzato dalla Enel Sole srl, finanziato dal bilancio comunale. Si punta a un risparmio energetico stimato quasi 90 mila KW sull’intero parco lampade, a conferma dell’impegno dell’ente locale per sostenibilità ambientale, economica e riduzione dei costi energetici.

Questo nuovo stralcio prevede la riqualificazione di circa 667 corpi illuminanti e sedici quadri elettrici. Con il completamento di questi lavori, il Comune di Campagnola raggiungerà il traguardo significativo dell’80% del parco lampade rinnovato sul territorio, con nuove tecnologie a basso consumo. In questo modo l’amministrazione ha realizzato una infrastruttura meno energivora con un risparmio economico che arriverà direttamente a disposizione dei cittadini. Il Comune ha inoltre avviato l’iter di presentazione del progetto al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) per l’ottenimento dei Titoli di efficienza energetica, con un ricavo in cinque anni di 66 mila euro.