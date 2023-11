Illuminazione pubblica, al via il secondo stralcio. Lavori per 70mila euro

È stato avviato il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione di Campagnola. Un intervento dal costo di settantamila euro, che riguarda le zone di via Abbazia (intersezione con via Gramsci), via Mazzini, via Garibaldi, via don Milani, ad oggi completamente dotati di impianto ad alto valore inquinante ed energivoro. In più, questi lavori prevedono l’intervento sull’illuminazione del nuovo parco urbano in via Anna Magnani. Non si tratta della semplice sostituzione di corpi illuminanti, ma una più complessiva riqualificazione dell’impianto che comprende sostituzione dei cavi, intervento sui quadri elettrici e sostituzione dei pali stradali. "Dall’intervento attuale – dice il sindaco Alessandro Santachiara – rimangono escluse via Lumumba, via Papa Giovanni e via Komarov, che saranno oggetto di intervento nel 2024. Sono già finanziati il terzo e il quarto stralcio che, uniti al primo realizzato nel 2022, costituiscono oggi il finanziamento comunale di 740 mila euro rispetto al totale di circa un milione necessario per la riqualificazione completa".