Illuminazione rinnovata: "Migliorata anche la sicurezza urbana"

Nelle scorse settimane è stata completata la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica a servizio dei portici di piazza Garibaldi e della Galleria della Rocca, nel centro storico di Bagnolo in Piano. Dal municipio confermano che l’intervento, del costo complessivo di circa trentamila euro, "non si è limitato alla sostituzione dei corpi illuminanti, ma ha tenuto conto anche delle migliori soluzioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il miglioramento della sicurezza urbana". Altri interventi sono previsti in paese sulla pubblica illuminazione.