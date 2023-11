Imbratta la sede Cgil e della banca: "Aumentatemi la disoccupazione"

Non gli aumentano l’assegno di disoccupazione, si vendica imbrattando con colore spray la sede della Cgil e della sua banca con le scritte "Morti di fame". Protagonista della sgangherata protesta è un giovane di 22 anni residente a Bibbiano, che i carabinieri sono riusciti ad identificare e che è finito denunciato alla Procura per "deturpamento e imbrattamento di cose altrui".

La vicenda nasce a metà ottobre quando il 22enne si era presentato prima nella sede bibbianese del sindacato in via Rosenberg, poi alla filiale Credem di via Roma - la banca dove è correntista - protestando con forza per il mancato aumento dell’assegno di disoccupazione percepito. In entrambi i casi aveva ritenuto responsabili i due enti della situazione.

Poco tempo dopo, la mattina del 18 ottobre, i carabinieri di Bibbiano sono stati chiamati dalla banca e dai sindacalisti perché nella notte qualcuno, usando una bomboletta spray di colore nero, aveva imbrattato i muri con scritte offensive. I militari hanno raccolto i sospetti dei denuncianti, ed si sono fatti consegnare le riprese fatte nella notte dalle telecamere di video-sorveglianza.

Si vedeva chiaramente il raid vandalico compiuto da un uomo con il volto coperto: il 22enne non aveva però camuffato il proprio aspetto fisico, e addirittura era vestito nell’identico modo e con le stesse scarpe di quando si era presentato a protestare nei due uffici. Sono così riusciti a risalire al ragazzo e lo hanno denunciato.

Curioso notare che nelle settimane precedenti, un altro bibbianese per dare sfogo al suo malessere aveva affidato alla bomboletta spray e ai graffiti il compito di vendicare un torto subito: un 40enne del paese aveva imbrattato la rotatoria vicino a piazza della Repubblica - ritenuta da lui colpevole di aver ucciso la sua cagnolina - scrivendo (peraltro in tre modi diversi) il nome dell’animale morto sui cordoli e i cartelli stradali.