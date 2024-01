Imbratta tutta la via con scritte a vernice spray

Una sgradita sorpresa, lo scorso fine settimana, per diversi proprietari di abitazioni private affacciate su via Curiel, a Castelnovo Sotto. Qualcuno ha imbrattato con vernice spray colorata l’esterno di recinzioni, rovinando colonne in muratura e cancellate. Solo sabato mattina ci si è accorti di quanto era accaduto, con i proprietari che hanno denunciato l’episodio ai carabinieri, lanciando pure un appello a eventuali testimoni per poter risalire all’autore del danneggiamento.

Potrebbe trattarsi di un uomo che si sarebbe innamorato di una donna che in passato ha lavorato come badante in una delle abitazioni prese di mira.

Un nome compare in tutte le scritte, tra messaggi d’amore ma anche offese. Si sta indagando per cercare di risalire all’autore delle scritte sulla proprietà altrui, certamente chiamato – se individuato – a risarcire i danni.