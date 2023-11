Imbrattamenti in centro: il Comune è parte civile

Si è aperto il procedimento giudiziario per i danneggiamenti tramite imbrattamenti e scritte con spray in centro a Brescello, per i quali è accusato Ermino Bertoli, pensionato del paese, che negli anni scorsi è stato più volte al centro di polemiche con l’ex amministrazione su scelte di gestione comunale. Ieri in tribunale a Reggio il Comune di Brescello e l’ex sindaco Elena Benassi si sono costituiti parte civile, nel procedimento (poi rinviato a marzo) nato dall’opposizione al decreto penale di condanna. La vicenda riguarda imbrattamenti con scritte polemiche e ritenute pure offensive su pareti di edifici, davanti al municipio e sulla campana cinematografica appesa sotto i portici. Bertoli è difeso dall’avvocato Luisa Tosi. In passato è stato condannato per ingiurie diffuse tramite social, ma contro quella sentenza è stato presentato ricorso in Appello.