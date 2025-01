Imbrattano i muri della scuola. Giovani vandali subito identificati

Vandali in azione a Viano: imbrattate le facciate della scuola media e biblioteca. I responsabili sono stati già individuati.

Il sindaco Fabrizio Corti ha presentato denuncia ai carabinieri. "Alcune persone – spiega Corti – hanno deciso di imbrattare le facciate della scuola media e della biblioteca Bonaventura Corti di Viano con segni e scritte che rovinano la bellezza dell’edificio e dimostrano scarso rispetto per la comunità. Per fortuna le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto e le forze dell’ordine si sono già attivate nei confronti dei diretti interessati".

"Il primo atto da sindaco – sottolinea Corti – è stato proprio quello di ripulire la facciata della palestra comunale del capoluogo perché crediamo fortemente nel rispetto e decoro urbano".

Per il primo cittadino imbrattare i muri "dà l’impressione di non prendersene cura. Possiamo invece rendere i nostri ambienti migliori condividendo idee creative in modo costruttivo. Le nuove telecamere installate sul territorio permettono alle forze dell’ordine di intervenire in maniera più efficace. Vogliamo però promuovere comportamenti virtuosi e chiediamo a tutti di dare l’esempio. Impariamo a prenderci cura di ciò che ci circonda. Possiamo tutti contribuire a mantenere la scuola pulita e accogliente".

Il sindaco, in un messaggio ai ragazzi e genitori, ribadisce che non c’è "spazio per l’inciviltà. Se avete idee o proposte su come rendere la scuola ancora più bella parlatene con i vostri insegnanti o rappresentanti degli studenti. Ogni gesto conta. Siate creativi in modo intelligente, rispettate gli spazi che condividiamo e rendiamo insieme la nostra scuola un luogo migliore per tutti".

m. b.