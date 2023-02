Immergas celebra i 59 anni di vita. Un compleanno che è stato festeggiato il 5 febbraio, ricordando l’esordio dell’azienda di Lentigione di Brescello, avviata nel 1964 da Romano Amadei, Gianni Biacchi e Giuseppe Carra, partendo da una piccola impresa che è poi cresciuta notevolmente nel corso degli anni. Immergas annuncia un nuovo piano investimenti per milioni di euro, con nuovi sistemi per il clima domestico, uso di fonti energetiche e soluzioni tecnologiche. "Da quasi 60 anni continuiamo a investire in processi e prodotti – dice il presidente Alfredo Amadei –, ma in una giornata come questa ringraziamo le persone che hanno fatto diventare realtà idee e progetti".