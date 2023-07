Immergas, 90 euro in più Cresce premio di risultato

E’ stato approvato a larga maggioranza il nuovo contratto aziendale dell’Immegas, il colosso del riscaldamento e della climatizzazione con quartier generale a Lentigione di Brescello. L’accordo tra l’azienda guidata da Alfredo Amadei e i sindacati ha portato ad un aumento salariale di 90 euro mensili (per 14 mensilità) per tutti i lavoratori, compresi i "somministrati".

Un aumento che si aggiunge agli oltre cento euro già previsti dallo scorso giugno dal contratto nazionale del settore dei metalmeccanici.

Viene previsto pure un incremento del premio di risultato fino a 1800 euro annuali, con aumento dell’indennità di prestazione fino a 750 euro annuali, indennità aggiuntiva di 320 euro all’anno, indennità di turno notturno di 12 euro giornalieri.

In tutto, nel triennio, l’aumento lordo dovrebbe arrivare a 11 mila euro.

Il contratto aziendale prevede inoltre la conferma del Fondo di solidarietà Immergas, che tutela i lavoratori in caso di utilizzo della cassa integrazione.

"Ogni anno l’azienda accantona cento euro per ogni dipendente. E nel caso remoto in cui non fosse possibile evitare l’utilizzo di ammortizzatori sociali e si dovesse far ricorso alla Cigo, l’azienda a fine anno distribuirebbe parte di questo fondo solo ai dipendenti che hanno dovuto fare cassa integrazione, con un importo proporzionale al numero di ore di Cigo". spiegano Fiom e Uilm.

In tal modo, il costo contrattuale che riguarda tutti viene concentrato sulla parte più debole dell’azienda, quella che in caso di crisi o di riduzione dei volumi di produzione si trovi in cassa integrazione, "in un’ottica di solidarietà tra lavoratori".

Sul tema della salute sul posto di lavoro viene rafforzato il sistema per anticipare eventuali rischi dovuti ai movimenti ripetitivi e alla movimentazione carichi, in particolare per chi svolge attività alla catena di montaggio.

Soddisfazione viene espressa da Davide Fellini della Fiom e da Giancarlo Pelati della Uilm, sindacalisti che in modo diretto hanno seguito le fasi di confronto sul nuovo contratto: "La trattativa – dicono – si è svolta senza un’ora di sciopero, grazie alla disponibilità dell’impresa di giungere il prima possibile ad una intesa di grande valore".

Il contratto aziendale di Immergas firmato dalle parti nei giorni scorsi prevede inoltre la conferma del protocollo sugli appalti previsto negli accordi precedenti e i percorsi di stabilizzazione dei precari.

Antonio Lecci