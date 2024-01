Immergas e le due milioni di caldaie

Nel 2006 era un prato verde ai piedi dei monti Tatra (Slovacchia). Oggi è un’unità produttiva che produce soluzioni per il clima domestico sempre più orientate a sostenibilità, risparmio energetico e comfort delle abitazioni. Una struttura che ha contato la duemilionesima caldaia prodotta, una Victrix Omnia. Un grande risultato per Immergas, con quartier generale a Lentigione di Brescello. "Nel polo produttivo Immergas Europe a Poprad – conferma il presidente Alfredo Amadei – abbiamo raggiunto risultati importanti. Gli standard qualitativi delle nostre produzioni consentiranno di consolidare le nostre posizioni sul mercato slovacco. I dipendenti a fine 2023 erano oltre 160 e prevediamo nuove assunzioni quest’anno. Nel polo produttivo di Poprad attive cinque linee produttive con tecnologie avanzate che l’Unione Europea promuove col piano Next Generation Eu e con le nuove linee guida per l’abitare sostenibile già nel 2024". In meno di 15 anni il fatturato di Immergas Europe (che esporta in Romania, Cina, Algeria, Russia, Polonia, Ungheria, Regno Unito, Grecia, Estonia e Repubblica Ceca) è salito da quasi 6 milioni (il primo anno) a 67 milioni di euro nel 2023 con previsione di ulteriore aumento nel 2024. Il gruppo Immerfin è una multinazionale a capitale italiano (le famiglie Carra e Amadei) che impiega oltre mille addetti nelle unità produttive a Brescello, in Slovacchia, a Qazvin in Iran e Changzhou in Cina, con presenze produttive anche in Canada e Algeria. Il fatturato di gruppo supera i 555 milioni di euro".

Antonio Lecci