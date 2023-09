Immergas in Slovacchia: Investimenti per le 25 Candeline a Brescello

La prima caldaia Immergas arrivò in Slovacchia nel 1998. Oggi, anche grazie all’ingresso nell’Unione Europa della Repubblica Slovacca (nel 2004) e allo sviluppo della unità produttiva Immergas Europe a Poprad (dal 2008), i risultati raggiunti sono importanti e Immergas, il gruppo con quartier generale a Lentigione di Brescello, ha annunciato nuovi investimenti sulla rete vendita in occasione di un doppio anniversario: venticinque anni dalla vendita della prima caldaia e vent’anni dalla creazione della filiale Immergas a Trencín. Questa struttura occupa un’area di 1.200 metri quadrati, lavorano una ventina di persone. Nel 2018 Immerfin ha acquistato tutte le quote della società e da qualche mese a guidare il team slovacco è il nuovo responsabile Martin Ilencín, che in occasione dell’anniversary meeting ha annunciato i piani di sviluppo: "Vediamo nuove prospettive di crescita nei prossimi anni – ha commentato Martin Ilencín – grazie all’ampliamento della gamma prodotti e del mercato delle rinnovabili. La nostra area di vendita comprende tutta la Repubblica Slovacca, partendo dalle città principali sopra i centomila abitanti: Bratislava (capitale), Košice, e Prešov, senza dimenticare tanti centri dove il mercato è interessante per la tipologia di prodotto che Immergas porta in Slovacchia (circa 6 milioni di abitanti) ovvero l’alto di gamma con posizionamento premium grazie ai servizi: formazione con sala corsi a Trencín, assistenza e consulenza".

Il fatturato della Business Unit Commerciale di Trencín ha raggiunto i 5,5 milioni di euro. "Già oggi all’estero – aggiunge il presidente Immergin, Alfredo Amadei (foto), che ha partecipato al doppio anniversario in terra slovacca – è destinato oltre il 60% degli apparecchi prodotti dal nostro gruppo, ma investiremo ancora per aprire nuovi orizzonti di crescita in tutte le aree dove abbiamo portato le nostre tecnologie per il clima domestico. Tecnologie che Immergas ha messo al centro di importanti investimenti. Già oggi, infatti, le soluzioni tecnologiche e le proposte che arriveranno in tempi brevi nella direzione del pieno utilizzo dei gas verdi e dell’idrogeno, potranno contribuire a creare un nuovo modello di riferimento per il sistema casa".

Antonio Lecci