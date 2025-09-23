Immergas, inaugurato il nuovo centro distribuzione

Un nuovo Centro distribuzione ricambi per Immergas. È stato inaugurato a Lentigione di Brescello, al quartier generale della società guidata dal presidente Alfredo Amadei. Si tratta di una struttura moderna di quattromila mq, per un investimento di quattro milioni di euro. Il nuovo polo logistico aumenta la capacità di stoccaggio e si inserisce in un più ampio piano di trasformazione digitale. Il sistema si compone di una griglia modulare composta da 18.500 contenitori impilati verticalmente, in cui operano robot secondo logiche imposte dall’algoritmo che li governa.

"Questa tecnologia – dichiara Renato Morelli, direttore Service Immergas – permette di gestire oltre ottomila codici ricambio con una precisione e una velocità mai raggiunte prima". Aggiunge il presidente Amadei: "Questo investimento conferma la volontà di continuare a crescere puntando su innovazione tecnologica e sostenibilità. Il nuovo Centro rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione della logistica e dello stoccaggio dei nostri prodotti, consentendoci di rispondere meglio alle esigenze del mercato". Presenti pure l’ex calciatore Ivan Ramiro Cordova, "testimonial" di Immergas, e il sindaco Carlo Fiumicino.

a.le.