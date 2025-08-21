Immobili strappati alla cosca: "L’assegnazione sia trasparente. No ad una gestione di partito"

La doppia morale del Pd reggiano. Massari sfila davanti ai beni confiscati parlando di “legalità“ e “riscatto”, ma quando la mafia sedeva sul banco degli imputati, l’Amministrazione scelse di non costituirsi parte civile.

La denuncia arriva da Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia e dalla consigliera Fd’I Letizia Davoli. "L’Amministrazione ha lanciato trionfante il progetto “Beni Liberati – Comunità Rigenerate” – spiega Paglialonga – vantandosi del recupero di due immobili confiscati alla ’ndrangheta (l’ex villa dei Sarcone a Rivalta e la villetta di Pieve Modolena, ndr) per “finalità sociali”. Ma prima di applaudire è doveroso ricordare l’umiliazione subita da Reggio nel processo “Aemilia 1992”, quando persino il pm della Dda, Beatrice Ronchi ebbe a dire, aprendo la requisitoria: “Spiace e sorprende che il Comune di Reggio non si sia costituito parte civile…”".

Mentre "Brescello si costituiva parte civile con la sindaca in prima fila – prosegue Paglialonga, Reggio rimaneva fuori dall’aula. Secondo il movimento antimafia Agende Rosse di Modena, la giustificazione del sindaco Vecchi fu un vergognoso tentativo di arrampicarsi sugli specchi, mentre lui parlava di “…un disguido del tutto involontario… capitato nelle ultime settimane di mandato. In realtà non ci fu nessuna delibera di giunta, nessun incarico legale, nessuna volontà politica". E attacca: "Il magistrato, infatti, parlò di “scelta sorprendente” e non di “errore”. Semplicemente, non hanno voluto assumersi questa responsabilità politica. E invece di ammettere l’errore, hanno tentato di coprirlo sotto il tappeto della retorica, pensando che i cittadini dimenticassero".

La realtà è una sola per Fd’I: "Hanno scelto consapevolmente di non esporsi, per non disturbare equilibri politici?. E oggi, con lo stesso imbarazzante cinismo, cercano di riscrivere la storia, raccontando un Comune eroico nella lotta alla mafia".

"Massari ora dice che i beni confiscati saranno dati agli “indigenti” – aggiunge la Consigliera Letizia Davoli – Ma “indigenti” è una categoria talmente vasta da essere perfetta per nascondere ogni tipo di assegnazione discrezionale. In altre parole: “indigenti” è il nuovo modo elegante per dire: ”Faremo ciò che vogliamo noi, ce li gestiamo come vogliamo noi. Chiediamo garanzie pubbliche, criteri oggettivi, procedure trasparenti e controllabili, non formule ambigue che tengono aperta la porta a operazioni di “gestione” politica e clientelare. Perché altrimenti il rischio concreto è che anche questi beni, strappati alla mafia con il coraggio delle forze dell’ordine e dei magistrati, finiscano per diventare un business per i soliti noti vicini all’Amministrazione".