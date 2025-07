"Immobilismo della giunta ha portato al disastro"

Le opposizioni continuano a gettare benzina sul fuoco. Il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune denuncia l’immobilismo della giunta sulla vicenda del Polo della Moda. "Ogni assessore, in ragione delle proprie deleghe, aveva il compito di intervenire per mitigare la crisi e ricostruire la fiducia con Max Mara. Invece, tutti hanno scelto l’inazione davanti ad un disastro che minaccia il futuro della città", la premessa dei consiglieri del partito della fiamma tricolore.

"A partire dall’assessore al commercio e al centro storico Stefania Bondavalli – proseguono – che avrebbe dovuto essere in prima linea per difendere un progetto che avrebbe rivitalizzato il commercio e attratto turisti grazie al prestigio di Max Mara. Il suo silenzio è un tradimento verso i commercianti e gli operatori turistici reggiani, abbandonati senza un piano per il futuro". Fdi punta poi il dito verso l’assessore all’ambiente Carlotta Bonvicini "che non ha mai valutato le ricadute della cancellazione del progetto dal punto di vista occupazionale, né proposto soluzioni per integrare il progetto in una visione sostenibile. La sua delega alla progettazione adattiva è rimasta lettera morta".

Infine nel mirino finisce anche l’assessore Davide Prandi che, a detta di Fd’I, "non ha attivato consulte né associazioni, né valutato l’impatto della perdita del Polo sui quartieri periferici, che avrebbero beneficiato di investimenti infrastrutturali. La sua esperienza internazionale è stata inutile: il suo silenzio è un abbandono del territorio".

Insomma, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in sala del Tricolore, Cristian Paglialonga "la perdita del Polo della Moda è un passo indietro verso l’arretratezza. Ogni assessore aveva il dovere di intervenire per ricucire con Max Mara, ma tutti hanno scelto il silenzio, lasciando il sindaco Massari isolato e la città senza futuro".

Poi commentano le dichiarazioni del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. "Il suo intervento, nel quale ammette di non conoscere le dinamiche locali, suona come parole di circostanza e tradisce una distanza notevole dalla realtà reggiana. Insomma, anche il Pd ha scaricato Massari senza mai neppure nominarlo nelle dichiarazioni del partito di questi giorni, lasciandolo solo a gestire una crisi che il partito stesso ha contribuito a creare".

Infine la collega consigliera comunale Letizia Davoli gli fa eco: "questa Giunta non ha né la visione né il coraggio per guidare la città che merita una leadership che difenda le sue eccellenze e il suo futuro. Non un’amministrazione che si nasconde dietro alibi e fallimenti,e che lascia svanire nel nulla un investimento da 100 milioni".

dan. p.