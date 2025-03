Immobilizzato al pronto soccorso

E’ stato colto da malore mentre si trovava nella caserma dei carabinieri, in attesa dell’udienza davanti al giudice dopo essere stato fermato per un tentato furto di auto e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Uno straniero di 38 anni, di origine africana, senza fissa dimora in Italia, ha rischiato di provocare seri problemi al pronto soccorso dell’ospedale guastallese, dove è stato portato dopo aver manifestato un malore, forse dovuto a un problema di astinenza da sostanze stupefacenti o da farmaci.

In caserma sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza, oltre all’automedica della Bassa.

Dopo i primi trattamenti, lo straniero è stato trattato con farmaci e trasferito – sotto scorta – al vicino pronto soccorso ospedaliero, per completare gli accertamenti sanitari.

Ma poco dopo il 38enne ha manifestato un atteggiamento molto violento. Per fortuna sul posto c’era una pattuglia di carabinieri che è subito intervenuta per evitare il peggio. Ma di fronte al comportamento alquanto minaccioso dell’uomo, è stato necessario l’intervento di rinforzi, con l’arrivo sul posto di pattuglie dei carabinieri del Radiomobile di Guastalla e della caserma di Gualtieri, che erano in servizio in zona. Lo straniero è stato immobilizzato e riportato alla calma.

Il rapido intervento ha evitato che potessero esserci conseguenze alle attrezzature e soprattutto al personale in servizio nel reparto di Emergenza-urgenza dell’ospedale.

Già al momento del fermo l’uomo aveva manifestato un comportamento violento.

Antonio Lecci