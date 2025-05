Imparare a convivere con la paura

Non esiste una vera e propria definizione di paura, ognuno ha il suo modo di affrontarla e di reagire. Man mano che si cresce, la paura inizia a fare parte di tutti i giorni, bisogna solo imparare a conviverci. La paura può partire da una cosa di piccolo conto e diventare un problema enorme.

I giovani di oggi hanno molta paura dell’adolescenza, temono di non riuscire a vivere al meglio gli anni più belli. Vorrebbero riuscire a fidarsi di più, hanno paura dell’amicizia, ma anche dell’amore. La paura si sviluppa già da quando si è piccoli: è da lì che devi imparare come gestirla. Accomuna tutti, ma certamente ognuno ha paure diverse, come ad esempio i ragni, gli insetti, le guerre o le tempeste. Quando cresci però si formano altre paure dentro di noi: la paura di non essere abbastanza, di fallire, di non mantenere le aspettative proprie e degli altri o di perdere qualcuno che amiamo molto. Alcuni, dopo una tempesta, si tengono dentro quello che sentono e non dicono niente a nessuno, altri invece si sfogano con qualcuno di cui si fidano, ma subentra un’altra paura, ovvero quella di perdere chi ti è stato vicino. Speriamo che crescendo noi giovani possiamo imparare a essere più empatici e a capire meglio come gestire le nostre emozioni. Sarebbe bello che ognuno di noi si accettasse per quello che è, senza etichette o senza nasconderci e senza avere paura del giudizio degli altri.

Siria, Marta, Alessia, MDG, Noe, Ale, Niti I C