Imparare a gestire i sentimenti: si può!. Spesso è difficile saperli riconoscere

Alla nostra età viviamo diversi cambiamenti, sia fisici sia psicologici. Spesso è difficile riconoscere un’emozione o un sentimento e, soprattutto, esternarlo. In questo la nostra scuola ci aiuta proponendoci un ciclo di incontri sul tema non solo della sessualità ma anche dell’affettività. Durante questi incontri, oltre che di quello che accade al nostro corpo, abbiamo parlato molto di ciò che proviamo, di come esprimiamo le nostre emozioni e con chi, di quanto sia complicato confidare a qualcuno quello che sentiamo. Molti preferiscono aprirsi con gli amici piuttosto che con la famiglia per paura di essere giudicati e non essere capiti. Proviamo le emozioni più forti quando ci innamoriamo: è tutto nuovo, intenso, ma, al tempo stesso, questo sentimento ci spaventa. Ognuno reagisce in modo diverso all’innamoramento: c’è chi si chiude in sé stesso: per paura di esprimere i propri sentimenti, di non essere ricambiato o di essere preso in giro e c’è chi non teme le delusioni e si dichiara subito per non tenersi tutto dentro. I giochi di sguardi, il batticuore, le farfalle nello stomaco, l’attesa di un messaggio scandiscono le nostre giornate e noi ragazze facciamo tesoro dei consigli delle amiche perché spesso sono quelli giusti! Dal punto di vista femminile, il momento più imbarazzante è la dichiarazione: spesso i ragazzi aspettano che sia la ragazza a fare il primo passo, ma la maggior parte delle volte è molto difficile: viviamo ancora in una società dove ci si si aspetta che sia il ragazzo a dichiararsi e non il contrario, quindi non esporci per prime è, per noi, anche legato a cosa pensano gli altri. Educare all’affettività significa, quindi, aiutarci a capire noi stessi, a guardarci dentro, a vivere serenamente e a imparare a gestire le nostre emozioni, che spesso ci sovrastano e ci fanno paura, a sensibilizzare sul tema i giovani e gli adulti, a dare voce ai nostri sentimenti, senza temere il giudizio degli altri.

Matilde Fania

e Sarah Iaria IIIB

Disegno di Matilde Fania IIIB