Imparare il primo soccorso pediatrico: iscrizione gratuita

È stato reso noto il calendario dei corsi promossi dall’associazione Incia Brixellum a Brescello, da novembre fino al febbraio del prossimo anno. L’11 novembre parte un corso di primo soccorso pediatrico (30 posti disponibili, iscrizione gratuita con prenotazione obbligatoria), molto utile per affrontare eventuali emergenze sanitarie che coinvolgono bambini, neonati compresi. Il 25 novembre un corso di "disostruzione infantile", sempre con trenta posti disponibili e iscrizione gratuita. Si tratta di lezioni che illustrano le tecniche necessarie per prestare il primo soccorso in caso di emergenza: un corso utile a genitori, nonni, educatori e a tutte le persone che si occupano di bambini, in casa o in strutture educative. Il 3 febbraio un corso per alimentaristi con quaranta posti a disposizione e iscrizione al costo di 30 euro. I corsi si svolgeranno nella sala Prampolini del centro culturale di Brescello, dalle 9 alle 12, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: whatsapp: 353-3367520 (no sms o telefonate) oppure con messaggio mail a corsi@inciabrixellum.it.