Imparare la cultura della sostenibilità tra i banchi "In bicicletta a scuola e borracce di metallo"

La temperatura media della Terra sta aumentando velocemente, provocando grandi cambiamenti nel clima di ogni parte del mondo. È il cosiddetto ‘riscaldamento globale’: causa della desertificazione, dello scioglimento dei ghiacci polari e dell’innalzamento dei mari. Strettamente legato al cambiamento climatico è il problema dell’inquinamento ambientale. In quest’anno scolastico, durante le ore di tecnologia, abbiamo affrontato il problema dell’effetto nocivo sull’ambiente determinato dai combustibili fossili. E abbiamo riflettuto su quanto oggi sia necessario rivoluzionare i sistemi di produzione energetica, sfruttando fonti pulite e rinnovabili e disponibili per tutti, come l’energia solare, idroelettrica ed eolica. Abbiamo anche capito che è necessario promuovere, già a partire dai banchi di scuola, comportamenti responsabili allo scopo di proteggere l’ecosistema, aiutare il clima e sviluppare la cultura di un mondo sempre più amico dell’ambiente. Insieme ci siamo chiesti come la scuola possa dare il suo contributo per provvedere alla sostenibilità. Dopo un’attenta riflessione sono emerse alcune idee sull’essere sostenibili a scuola: ridurre il consumo di carta e prediligere quella riciclata, andare a scuola in bici o a piedi, usare materiale scolastico ecologico, durante le giornate di sole, non accendere le luci nelle classi e usare delle borracce di metallo al posto delle solite bottiglie di plastica. A tal proposito, la nostra scuola - già da diversi anni - ha cercato di ridurre l’impatto ambientale della plastica usa e getta installando, nei corridoi, delle fontanelle per l’erogazione dell’acqua pubblica (donate dall’amministrazione comunale), in modo da poter riempire le nostre borracce ogni qualvolta ne abbiamo bisogno. Siamo certe che tutti questi piccoli comportamenti virtuosi potranno avere un grande impatto sull’ambiente e consentirci di vivere una vita molto più sostenibile.

Valentina Nicastro, Yasmine Raji, Melissa Ruggiero IIIA Disegno di Yasmine Raji IIIA