"Imparare la lingua italiana è indispensabile per integrarsi"

Lezioni di lingua italiana ma non solo. Anche di integrazione, educazione civica, convivenza con uno sguardo particolare al ruolo della figura femminile nella nostra società.

Cronaca di una giornata molto speciale per i numerosi studenti adulti stranieri che frequentano i corsi di lingua italiana presso il Cpiareggiosud nella sede distaccata di Cadelbosco sotto, al Circolo Arci Chierici Lombardo. Gli studenti provenienti dalle più svariate aree geografiche ( Ucraina, India, Brasile, Marocco e Repubblica Moldava) hanno ricevuto nei giorni scorsi la visita di Giuliana Esposito, vicesindaco di Cadelbosco e assessore alle Pari Opportunità, del presidente del circolo Massimiliano Zanni, del dirigente scolastico del Cpiareggiosud professor Luciano Caselli e della Dsga Mariagrazia Grisolia.

Momenti di riflessione collettiva sull’importanza della lingua italiana come strumento fondamentale per muoversi, lavorare, studiare ed esprimere i propri bisogni legati alla vita quotidiana. Una scuola di tutti e per tutti. Un accento particolare sul ruolo della donna nella nostra società, ricordando la festa dell’otto marzo trascorsa da pochi giorni. Le studentesse sono state omaggiate con un omaggio floreale. Per rafforzare il prezioso percorso dell’integrazione, tutti gli studenti sono stati invitati il 14 maggio prossimo alla “pedalata” della pace, aperta a tutta la cittadinanza.

Ogni studente ha raccontato in breve la propria storia, manifestando molta gratitudine nei confronti del nostro paese che li ha ospitati con un’accoglienza calorosa.