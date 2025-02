Imparare per crescere: "La cultura è il motore dell’innovazione del nostro futuro"

La cooperativa Realco, con i suoi supermercati Sigma ed Ecu, ha deciso di sostenere anche quest’anno il progetto Cronisti in Classe per aiutare i ragazzi a diventare protagonisti delle loro parole.

Siamo entusiasti di essere sponsor di questa iniziativa che rappresenta un’importante opportunità per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione, promuovendo valori a noi molto cari, come la consapevolezza, la partecipazione attiva ed il senso critico. Come cooperativa, crediamo nell’importanza di investire nelle nuove generazioni e nella loro crescita culturale perché riteniamo che la cultura sia il motore dell’innovazione del futuro: dobbiamo ascoltare, motivare e appassionare i giovani. Ritengo che un messaggio prezioso di questa iniziativa sia proprio quello dell’ascolto, un concetto che risulta vitale anche nella nostra squadra: per affrontare le sfide commerciali siamo abituati ad ascoltare i clienti, i dipendenti dei negozi, i soci imprenditori e le esigenze della comunità; ciò è fondamentale per generare innovazione e valore per tutti gli attori coinvolti.

Abbiamo partecipato al progetto per la prima volta l’anno scorso ed è stato davvero motivante leggere negli occhi dei ragazzi la passione, l’entusiasmo e la soddisfazione di aver raggiunto un risultato così ambizioso. Cronisti in Classe è un’iniziativa che rispecchia perfettamente la nostra visione: con i supermercati Sigma ed Ecu, vogliamo essere non solo un punto di riferimento per le famiglie nella spesa quotidiana, ma anche promotori di iniziative che abbiano un impatto positivo sulla comunità. Ringrazio calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa ed auguro a tutti i giovani cronisti un percorso ricco di stimoli e successi.

Lanciamo delle idee su titoli da sviluppare: piramide alimentare, l’importanza della stagionalità nella scelta di consumo di frutta e verdura; storia del Parmigiano Reggiano: dal medioevo a oggi; storia buffa legata a un alimento.

Andrea Artoni, presidente Realco