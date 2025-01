Impariamo ad essere papà

Riprendono gli incontri di "Come nasce un papà" dedicati ai padri di bambini 0-6 anni, con la conduzione delle operatrici del Centro per le famiglie della Bassa Reggiana. Il ciclo riprende il 21 gennaio alle 18,30 con un incontro alla scuola d’infanzia Il Sole di Gualtieri. Il 4 febbraio appuntamento alle 18,30 all’asilo nido Rodari di via Ceci a Poviglio, il 18 febbraio alla biblioteca del Centro Zavattini di viale Filippini a Luzzara, il 4 marzo alla biblioteca comunale di palazzo Frattini a Guastalla si parla di "comunicazione tra regole e autonomie", mentre sabato 29 marzo alle 19 si svlge un laboratorio tra papà e bambini al Centro per le famiglie, in via Mascagni a Novellara. Per informazioni e iscrizioni: tel. 335-1415137 oppure con messaggio mail a centrofamigliebr@gmail.com. Gli incontri sono a ingresso gratuito.