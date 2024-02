"Impazza la skincare della Corea del Sud"

Bastano due espressioni, skincare e Corea del Sud, a rappresentare due mondi in espansione, per capire come nasce l’e-commerce di cura della pelle ‘Hellabe’, nato nella nostra città e di cui Veronica Visconti è ceo & founder. Veronica e il suo team – composto dalla beauty expert Anna Barbieri e dalla make-up artist Sara Buldrighini – sono state invitate alla Settimana della Moda di Milano 2024. Veronica è una skin specialist, da sempre innamorata dell’Oriente e con due passioni grandissime: la skincare e la Corea. Ha iniziato il suo percorso aprendo il centro estetico Bjork Spa a Reggio, ma non accontentandosi mai ha deciso di andare alla scoperta della skincare più famosa al mondo. Sara è make-up artist e curatrice di immagine e in ‘Hellabe’ si preoccupa che tutto sia in palette: dalle cartoline all’interno delle beauty box, al profumo che arriva direttamente nelle case, curati nel dettaglio. Anna è una beauty expert appassionata di Corea del Sud.

"Il nostro brand porta per la prima volta la skincare coreana a Reggio Emilia – spiegano –. Hellabe è uno shop online che mira a portare le persone alla scoperta di Seoul, della storia e delle tradizioni coreane. Una volta all’anno Veronica va in Corea per ricercare le abitudini delle persone del luogo, riguardo all’approccio che hanno verso la cura della pelle, scoprire le ultime tendenze beauty e portare su Hellabe solo il meglio della cosmesi coreana". E concludono: "Saremo ospiti di ‘Milano Loves Seoul’, un progetto che unisce Italia e Corea attraverso moda, cultura e innovazione. Alla Casa degli artisti, in quattro giornate si susseguiranno masterclass, incontri e l’esposizione di 12 stilisti emergenti coreani".

Lara Maria Ferrari