Impegnato l’unico mezzo Il medico arriva dopo

La presenza di una sola automedica in tutta la Bassa e Pianura reggiana continua a provocare situazioni ’a rischio’ L’altra notte, con la sola automedica (con base a Novellara) a disposizione impegnata in un trasferimento a Reggio, l’equipaggio ha impiegato un tempo maggiore per raggiungere un paziente in gravissime condizioni a Reggiolo. Sul posto è arrivata l’autoinfermieristica, ma per la presenza del medico si è dovuto attendere più del previsto, non essendovi a disposizione altri mezzi di soccorso avanzato.