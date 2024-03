Impegni in azzurro per Bianco e Marcandalli

Dopo il pareggio a reti bianche con lo Spezia andato in scena sabato, oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti della Reggiana nel nuovo centro sportivo di via Agosti. Non ci saranno Alessandro Bianco e Alessandro Marcandalli, convocati rispettivamente dalla Nazionale Under 21 e Under 20.

Il centrocampista giocherà due gare valevoli per la qualificazione agli Europei: venerdì a Cesena contro la Lettonia e martedì prossimo a Ferrara contro la Turchia; mentre il difensore volerà in Romania dove giovedì giocherà contro la nazionale locale.

A disposizione invece gli altri elementi, con la possibilità di un’amichevole che dovrebbe essere piazzata nel fine settimana (probabilmente sabato) per restare in ritmo in vista della ripresa del campionato, fissata per lunedì primo aprile al ‘Penzo’ di Venezia alle ore 15. A ruota, il 6 aprile, ci sarà il fondamentale match interno col Cittadella.