Impianti sciistici, 26mila euro al Ventasso

Nuovi investimenti della Regione Emilia Romagna per la riqualificazione degli impianti sciistici degli Appennini delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e Bologna per un importo complessivo di oltre 1,4 milioni di euro. Si tratta di un contributo particolarmente utile e significativo per i gestori delle stazioni sciistiche dell’Appennino, anche se a livello locale può sembrare modesto, in quanto aiuta a migliorare l’impiantistica per prevenire o ridurre i disagi dovuti al cambiamento climatico.

Il contributo regionale è pari al 60% delle spese ammesse, quindi risultano assegnati: 59.328 euro per la provincia di Piacenza, 52.514 euro provincia di Parma, 26mila provincia di Reggio e per la provincia di Bologna (Corno alle Scale srl) assegnato un contributo di euro 29.225. ll contributo assegnnato all’Appennino è riferito agli impianti sciistice della stazione diVentasso srl su una spesa ammissibile pari al totale di 45mila euro.

La stazione di Ventasso, che con il rifugio Venusta in riva al lago Calamone si propone per un turismo pluristagionale, già si sta organizzando per la prossima stagione invernale e il contributo della Regione serve appunto per l’acquisto di un battipista, indispensabile perché quello attuale è ormai obsoleto e inutilizabile. "l’inverno scorso ci siamo trovati in difficoltà a causa di una stagione invernale molto ridotta per l’assenza di neve, - afferma il referente della Ventasso srl Claodio Malpeli - siamo riusciti ad attivare gli impianti con la sola neve naturale per circa 40 giorni. Il prossimo inverno, grazie al contributo della Regione, disporremo di un battipista che ci consentirà di tracciare le piste anche con poca neve naturale che potremmo integrare con l’artificiale. Purtroppo la neve in Appennino arriva sempre tardi. Ma non molliamo".

La Ventasso srl è sempre stata una stazione sciistica a carattere familiare con due skilift. "Ringraziamo la Regione per il contributo e soprattutto perché crede nel comparto sciistico del Ventasso – aggiunge Malpeli – una stazione immersa in un ambiente naturale affascinante in ogni stagione. Noi siamo convinti che anche in questi inverni scarsi di neve, con mezzi adeguati possiamo prolungare anche la stagione sciistica".

