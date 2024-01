Impianti sportivi e manutenzione. Il Comune investe 25mila euro

Venticinquemila euro per lo sport. La somma è stata individuata nel secondo semestre dello scorso anno e sarà investita nel 2023 e 2024 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di Sant’Ilario e Calerno.

"È questa la prima bella notizia dell’anno nuovo per lo sport del nostro comune – ha affermato l’assessore allo sport Massimo Bellei – dal momento che gli impianti sportivi principali di un paese come il nostro comportano una manutenzione onerosa. Nella seconda metà del 2023 siamo riusciti ad individuare le risorse per interventi ordinari e straordinari, finalizzati sia a risolvere problemi esistenti da tempo che a ‘mettere in ordine’ per il futuro gli impianti stessi. Si tratta di lavori necessari, per i quali non era stato possibile trovare le risorse durante il periodo della pandemia e immediatamente successivo. Ma l’obiettivo è sempre stato tenuto presente e non appena se ne è individuata la disponibilità, si è provveduto a investirle. È davvero una grande soddisfazione – ha continuato Bellei – ed il risultato di un lavoro minuzioso, svolto in sinergia dall’assessorato e dall’ufficio tecnico, che ha individuato le priorità e portato tutto a termine fino, appunto, all’affidamento dei lavori entro il termine dell’anno appena finito. In questo modo entriamo nel 2024 con la certezza di vedere realizzati alcuni interventi importanti e risolutivi, e immediatamente fruibili da parte di tutti gli sportivi"

Ma di quali interventi si tratta, nel dettaglio? Per quanto riguarda lo stadio comunale di Sant’Ilario, il ripristino della centrale termica degli spogliatoi (compresa l’installazione di una nuova caldaia); dell’impianto di irrigazione del campo principale e dell’impianto di illuminazione (per il quale è in corso di realizzazione la sostituzione completa dell’impianto con nuove luci al Led, in fase di preventivazione e prevista per la prima parte dell’anno). Venendo all’impianto del Bellarosa a Calerno, sono stati realizzati lavori di ripristino e messa in funzione dell’impianto di irrigazione del Campo ed è stata pianificata la livellazione della superficie del campo tramite fresatura e riporto di terra del Campo B con successiva semina. In questo caso verranno anche sostituite le porte da calcio, con nuovi elementi di più facile gestione futura.

Oltre agli impianti principali, si è data attenzione ai “campetti” con quattro piccoli interventi che intendono migliorare le strutture per lo sport che si fa tra amici, con due calci al pallone nel parco, non necessariamente a livello agonistico. Verranno quindi installate nuove reti per le porte da calcio ai campetti dei parchi di via Grandi a Calerno e Allende e Amicizia tra i popoli a Sant’Ilario.

Inoltre nuove retine per i canestri da basket al campo del Parco Poletti.

In alcuni casi gli interventi sono già stati realizzati, in altri per l’esecuzione si attenderà il termine della stagione sportiva a tarda primavera, con i lavori che comunque sono stati già affidati alle varie imprese esecutrici.