Impianto biogas, Aria Buona torna alla carica: "Dopo settimane niente incontro con la Regione"

Che fine ha fatto l’impegno a organizzare un incontro con il presidente della Regione per parlare del progetto dell’impianto di biometano di Santa Vittoria? Il Comitato Aria Buona di Gualtieri torna alla carica, segnalando come la delegazione del paese, di cui avrebbe dovuto far parte pure un rappresentante del gruppo di cittadini, ancora non ha avuto l’incontro annunciato.

"Dopo tre settimane – dicono dal Comitato – non solo tale incontro non si è realizzato, ma addirittura non è nemmeno stata ipotizzata e calendarizzata una data. Non crede, il sindaco, che la necessità di un incontro in Regione meriti una sua azione decisa e immediata per sollecitare Michele De Pascale a un colloquio urgente coi rappresentanti istituzionali del territorio e dei suoi cittadini?".

Il Comitato segnala pure come ancora nulla si è saputo nulla dell’esito dell’incontro dei giorni scorsi con l’impresa proponente il progetto e Arpae. E aggiunge come "ci vediamo costretti a promuovere iniziative ed azioni tese ad evitare l’autorizzazione dell’impianto in oggetto, secondo un rispetto di coerenza e linearità richiesto e indicato da cittadini e istituzioni, a partire dal consiglio comunale".