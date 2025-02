Impianto biogas in via Fossatelli: "Valutare l’impatto ambientale"

I gruppi consiliari di opposizione a Rio Saliceto hanno presentato interpellanze, in discussione lunedì in consiglio comunale, per chiedere chiarimenti sull’impianto di biometano previsto in via Fossatelli, in paese. Una richiesta che arriva da vari schieramenti politici. Le opposizioni lamentano infatti un "totale silenzio" su questo progetto, che interessa il territorio. "Chiediamo un’attenta valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto – spiega Giacomo Bonini, responsabile Enti Locali di Forza Italia – e sollecitiamo un coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle scelte su salute e benessere della comunità. Bene poi che pure l’altro gruppo di opposizione, rappresentato dal consigliere Marco Tondelli, abbia presentato un’interrogazione sul tema. È fondamentale che l’amministrazione comunale affronti la questione con la massima serietà e attenzione".