Impianto biometano, il ’no’ di Uniti per Poviglio: "Sarà troppo vicino alla zona abitata di Fodico"

Continua a estendersi il fronte – non solo di cittadini ma anche politico – schierato contro il progetto del nuovo impianto di biometano previsto in strada D’Este a Santa Vittoria di Gualtieri. L’altra sera il consiglio dell’Unione Bassa Reggiana ha approvato la mozione contraria all’impianto. E lo stesso è previsto nelle votazioni dei consigli della Provincia, a Gualtieri e Guastalla. Al fronte del "no biometano" si aggiunge Poviglio.

Il gruppo Uniti per Poviglio, guidato dall’ex sindaco Cristina Ferraroni, ha presentato una mozione che evidenzia la vicinanza dell’abitato di Fodico all’area della prevista struttura, vicina pure all’area di scavo archeologico della Terramara di Santa Rosa, attiva da quattro decenni.

I consiglieri Cristina Ferraroni, Giovanni Allodi, Ines Cucchi e Annalisa Grammatica si dicono preoccupati dell’impatto che il nuovo impianto avrebbe sul territorio, in particolare per quanto riguarda il traffico di mezzi pesanti. E chiedono al sindaco e alla giunta di "compiere ogni necessario atto amministrativo finalizzato ad impedire che venga realizzato l’impianto di biometano nell’area individuata e alle condizioni come attualmente concepite".