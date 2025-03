Impianto di biogas a Santa Vittoria: "Consiglio aperto alle domande"

Si torna a parlare del progetto dell’impianto di biometano a Santa Vittoria, nel prossimo consiglio comunale di Gualtieri, convocato per martedì 25 marzo alle 19: non in municipio ma alla sala Falegnami di palazzo Bentivoglio, in quanto si prevede un pubblico numeroso, interessato all’argomento. Si discute di una variazione al bilancio di previsione e di un’interrogazione e una mozione proprio sull’impianto di biometano, presentate dai consiglieri di opposizione di GualtieRinnova.

Era stato richiesto pure un consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini. Per ora non è in programma, ma per martedì sera il sindaco Federico Carnevali (foto) ha dato piena disponibilità a trattenersi nella sala dopo il consiglio, proprio per dar voce alle persone intenzionate a intervenire su questo tema. Dunque, il post consiglio potrà diventare una specie di "seduta aperta", con la possibilità di poter esprimere giudizi, porre domande e avanzare eventuali proposte e idee, così come avvenuto in occasione di alcune recenti assemblee convocate a Santa Vittoria e a palazzo Bentivoglio di Gualtieri.