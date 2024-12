Impianto di biometano: il punto sulle criticità

Non sono emerse decisioni definitive all’incontro della Conferenza dei servizi che ieri ha affrontato il tema del progetto dell’impianto di biometano previsto nelle campagne di Santa Vittoria, a Gualtieri. I vari enti hanno esaminato in particolare gli elementi evidenziati dal Comune di Gualtieri sulle criticità che l’impianto avrebbe sul territorio, legate a inquinamento, maggiore traffico di mezzi pesanti e anche al rischio di esondazione che si è evidenziato con l’ondata di maltempo dell’ottobre scorso.

Il parere contrario all’impianto di biometano sull’area prescelta dall’azienda attuatrice non riguarda solo il Comune di Gualtieri, ma tutti gli enti pubblici locali, dopo che la mozione ’anti biometano’ è stata approvata pure dalla Provincia e dall’Unione Bassa Reggiana, oltre che da altri singoli Comuni. "Ci sono elementi, anche nuovi, di cui occorre tener conto – dice il sindaco gualtierese Federico Carnevali – nell’analisi del progetto. Il rischio alluvionale e la questione traffico non possono essere sottovalutati". Per gli stessi motivi segnalati dai Comuni, sono pronti a intervenire, contro il progetto biometano, anche comitati di cittadini.