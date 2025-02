Impianto di via Fossatelli, si accende il dibattito. Bonini (Forza Italia): "Il Comune segue i privati"

Si è parlato del progetto dell’impianto di biometano di via Fossatelli, l’altra sera, al consiglio comunale di Rio Saliceto, dove il sindaco Daniele Pietri, nel discutere delle mozioni presentate dalle opposizioni, ha chiarito la propria posizione. "Ci è stato detto – dichiara Giacomo Bonini, responsabile enti locali di Forza Italia – che l’amministrazione comunale non ha mai mostrato interesse per lo sviluppo di tale impianto, ma si è limitata a prendere atto di una proposta preliminare presentata da una società privata".

"La stessa proposta, ad oggi, non si è concretizzata in una richiesta ufficiale, e pertanto non sono stati eseguiti studi preliminari di fattibilità o di impatto ambientale – continua Bonini –. Inoltre, il sindaco ha sottolineato che, in mancanza di una richiesta formale, non è possibile prevedere alcun sviluppo futuro del progetto. È stata inoltre ribadita la volontà dell’amministrazione di coinvolgere pienamente la cittadinanza nel processo decisionale e di trovare soluzioni alternative nel caso in cui l’impianto dovesse essere ritenuto fattibile. In particolare, il sindaco ha evidenziato che esistono ostacoli concreti per la realizzazione dell’impianto nella zona indicata per il progetto, in via Fossatelli e, qualora il progetto dovesse andare avanti, sarebbe preferibile individuare un’altra area".