Impianto fotovoltaico per l’Argo Tractors

Un mega impianto fotovoltaico sulla copertura degli stabilimenti di Argo Tractors a Fabbrico. La multinazionale reggiana che produce trattori a marchio Landini, McCormick e Valpadana prosegue il cammino verso un’attività più sostenibile. L’ultimo intervento è la messa in rete di un impianto fotovoltaico installato sopra la sede produttiva di Fabbrico. I pannelli, che coprono solo una porzione della superficie coperta, a pieno regime garantiranno una capacità produttiva di 2,2 milioni di kWh l’anno. L’operazione, completata in pochi mesi, ha portato all’installazione di 3.104 pannelli solari per una potenza di 1.691 kWh.

"Argo Tractors continua a fare la propria parte per la tutela dell’ambiente – ha spiegato Antonio Salvaterra, direttore marketing – e si tratta di un investimento che si sposa con la nostra interpretazione di sostenibilità. E non intendiamo fermarci: è allo studio un’operazione analoga per lo stabilimento di San Martino in Rio con la previsione di posare 1.024 pannelli per una capacità di produzione energetica annua di 750 mila kWh. Una programmazione che si raccorda agli investimenti più ampi destinati al settore Ricerca e Sviluppo, il 5,5% del fatturato annuo, che portano come risultato l’introduzione di nuove tecnologie che, oltre a facilitare il lavoro umano, riducono i costi di processo e di prodotto. Da sempre siamo attenti a queste tematiche e le includiamo nelle riflessioni e nelle scelte strategiche".

All’interno di questo programma eco-compatibile rientrano il progetto WaterWall, concepito per diminuire l’impiego di oli attraverso un processo di rigenerazione dei lubrorefrigeranti, e l’impiego esclusivo di vernici idrosolubili che hanno sostituito già dai primi anni del 2000 quelle tradizionali a solvente.

a.le.