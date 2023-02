"Impiegata della ditta si intascò 147mila euro"

Era accusata di aver effettuato bonifici con valori gonfiati nell’accreditarsi lo stipendio che riceveva dall’azienda, con sede a Bagnolo, di cui era dipendente. Una situazione che era proseguita per parecchio tempo, dal gennaio 2017 fino a inizio 2019. Alla fine si sarebbe accreditata una somma di 147 mila euro superiore a quanto le era dovuto. E ieri pomeriggio, in tribunale a Reggio, l’imputata Cristina Curcio è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione, una multa di 450 euro, al pagamento delle spese processuali e di parte civile, oltre a un risarcimento provvisorio di 70 mila euro con liquidazione da effettuarsi in separata sede civile. Sotto accusa – per appropriazione indebita – l’impiegata amministrativa di 39 anni, originaria della Campania ma residente a Castelnovo Rangone, nel Modenese, difesa in questo processo dall’avvocato Andrea Mattioli.

La donna, avendo la gestione della contabilità e l’accesso all’home banking di una piccola azienda con sede a Bagnolo, si era attribuita somme di denaro, per un totale di 147.903 euro prelevati dai conti correnti aziendali. La società vittima di questa appropriazione indebita, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocato Giovanni Tarquini, soddisfatto della sentenza di condanna emessa dal giudice Giovanni Ghini (pm Laura Piemonte).

La difesa, invece, aveva chiesto l’assoluzione, deducendo come i contestati prelievi di denaro fossero quanto meno "tollerati" dalla direzione aziendale, in quanto si trattata di operazioni eseguite con i dati dell’impiegata, che oltretutto restavano registrati sull’estratto conto.

"Perché nessuno, per così tanto tempo, si è accorto dei prelievi gonfiati?", la questione che è stata posta dall’avvocato difensore in fase di conclusioni del processo. La stessa difesa ora attende il deposito delle motivazioni della sentenza per decidere se presentare ricorso in merito alla condanna.

L’impiegata amministrativa, secondo l’accusa, aveva effettuato prelievi dai conti correnti aziendali, ai quali aveva accesso proprio per il suo ruolo professionale in quella società, riversando il denaro sui conti correnti a lei intestati, attraverso diversi bonifici. L’accusa è stata aggravata dall’aver approfittato della propria funzione all’interno dell’azienda, "riuscendo a vanificare l’opera di controllo dei datori di lavoro, provocando alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità".

Antonio Lecci