Impiegata presa a calci. Denunciata una coppia

Hanno contestato una presunta cattiva gestione di una pratica che le era stata affidata, ma la coppia di clienti, di 37 anni, sarebbe andata oltre il consentito al momento della protesta, arrivando addirittura alla violenza fisica. L’episodio si era verificato lo scorso dicembre, ma ora le indagini hanno portato i carabinieri di Correggio a inoltrare la denuncia alla magistratura a carico di un uomo e una donna, accusati di vari reati: lesioni personali, violenza privata e danneggiamento in concorso. Quel giorno di dicembre, nel pieno del periodo natalizio, la proverbiale bontà non è stata presa in considerazione nei confronti di un’impiegata trentenne, accusata di non aver svolto in modo adeguato il suo lavoro nel disbrigo di un incarico per conto della coppia. L’impiegata, raggiunta sul posto di lavoro in un’agenzia, si è vista contestare il suo operato. Ma non solo. Dopo una breve discussione, è scattata la violenza. La donna ha afferrato la vittima per i capelli, facendola cadere sul pavimento, con l’uomo che l’avrebbe colpita con calci alla schiena e schiaffi al volto. Nel parapiglia era rimasto pure danneggiato un computer. Poi i presunti aggressori, al termine del loro violento sfogo, si sarebbero allontanati dall’ufficio. Ma la vicenda non è finita lì. La trentenne, dopo essere stata medicata in ospedale per traumi giudicati guaribili in poco meno di una settimana, ha deciso di sporgere querela alla caserma dei carabinieri di Correggio, facendo avviare le indagini che hanno portato alla denuncia della coppia, oltretutto con la loro identità che è stata confermata pure da un formale riconoscimento fotografico. Quel giorno, nell’ufficio dell’agenzia, si erano vissuti momenti di forte tensione. Inizialmente sembrava che la ’sfuriata’ della coppia fosse solo verbale. Ma all’improvviso sarebbe scattata la violenza, con la vittima che si è vista mettere le mani addosso, fatta cadere a terra e colpita a più riprese. E ora la vicenda è destinata a finire in un’aula di giustizia.

Antonio Lecci