Impiegato per l’ufficio acquisti e backoffice

Fixa Innovative Project srl, azienda che propone soluzioni innovative per la vendita e la sostituzione di serramenti in alluminio e Pvc e sistemi all’avanguardia per la casa tra cui impianti fotovoltaici e solari termici, ricerca impiegatoa per mansioni di back office nell’ufficio acquisti. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, patente cat. B e auto propria, conoscenza della lingua inglese livello B1; viene richiesta altresì la buona conoscenza del pacchetto office e adobe reader, la predisposizione al lavoro in team, buone capacità di adattamento e problem solving; verrà valutata quale titolo preferenziale l’esperienza nella mansione. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato con concrete possibilità di inserimento successivo in organico. L’orario di lavoro è a tempo pieno: 8-1314-17; qualifica Istat: Addetti alla gestione degli acquisti. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza 11.07.23