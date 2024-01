Impiegato per registrazione fatture e liquidazioni Iva

IMPIEGATO/A CONTABILE - rif. 207/2024 Studio di commercialisti ricerca N°1 impiegato/a contabile per elaborazione dati, registrazione fatture e prima nota, liquidazioni IVA, reception. Richiesta preferibile esperienza nella mansione/settore di 1/3 anni. Diploma di scuola media superiore in ambito amministrativo. Conoscenze informatiche: word, excel, poste elettronica. Il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzo pubblico. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Tempo determinato. Tempo pieno dalle 9.00 alle 17.00. Qualifica ISTAT: Contabili e professioni assimilate. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 29/01/2024.