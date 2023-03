Importante riconoscimento per il colonnello Luigi Regni

Importante riconoscimento per Luigi Regni, colonnello dei carabinieri da pochi mesi in pensione, che è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, consegnato in una cerimonia che si è svolta a Modena. Con Regni presente pure la moglie Cristina. Dopo la messa nella chiesa di San Giorgio, è stato consegnato il riconoscimento, legato alla lunga attività svolta nell’Arma dei carabinieri per quattro decenni. E’ seguita la visita all’Accademia militare, a palazzo ducale. Il colonnello Regni ha operato in varie zone d’Italia, dal lavoro nel nucleo operativo in Toscana nelle indagini sul "mostro di Firenze", poi il contrasto all’immigrazione clandestina negli anni di attività da tenente a Ventimiglia, poi al comando della Compagnia di Casalmaggiore, nel Cremonese, fino al comando per sei anni alla Compagnia di Guastalla, dove lo scorso ottobre ha concluso la carriera professionale. Nella Bassa reggiana è stato impegnato anche in attività nelle scuole, per diffondere tra i giovani il senso della legalità e del rispetto delle leggi.