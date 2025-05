Importante seguire uno stile di vita sano

L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze, opere d’arte, monumenti, montagne, spiagge meravigliose ma anche per il buon cibo. Se pensiamo alla nostra regione, subito pensiamo a cappelletti, tortelli, Parmigiano Reggiano, prosciutto, piadine. Il grande segreto della buona tavola è utilizzare prodotti buoni senza conservanti o coltivati senza pesticidi, come i prodotti bio o a kilometro zero. Alcune persone si concedono il lusso di avere un orto. Le abitudini sono cambiate e le persone non sempre riescono a seguire una dieta sana. In tanti oggi ordinano la cena dal divano di casa e anche i giovani stanno seguendo questa cattiva abitudine, oltre al fatto che spesso si alimentano con cibi ‘spazzatura’. A scuola ci insegnano come seguire uno stile di vita sano, sta a ognuno di noi capire se e come mettere in pratica questi consigli.

Francesca De Marco, Isabel Sacchetti, Martina Di Fraia, Ajit Singh I B