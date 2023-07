Importò mascherine non conformi dalla Bulgaria Il giudice lo assolve. "Allora erano introvabili"

Aveva importato delle mascherine anti-Covid dalla Bulgaria, senza marchio di conformità, in piena emergenza sanitaria quando si faticava a reperirle sul mercato. E proprio per questa contingenza, è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dal giudice del tribunale di Reggio Giovanni Ghini che entro 90 giorni depositerà le motivazioni della sentenza. A finire a processo un imprenditore reggiano di 62 anni, accusato di frode continuata nell’esercizio del commercio. L’uomo nel maggio 2020, in piena pandemia, aveva importato 335 visiere protettive per il viso e 21.950 mascherine monouso per venderli sul mercato; ma secondo la guardia di finanza – coordinati nell’inchiesta dal sostituto procuratore Piera Cristina Giannusa – che mise a segno l’ingente sequestro, i dispositivi di protezione erano privi della documentazione certificativa attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Secondo gli investigatori, immettendoli sul mercato, avrebbe consegnato all’acquirente un bene differente per qualità a quella dichiarata mediante l’apposizione di matchi e delle sigle riconducibili a dispositivi medici.

L’imprenditore – difeso di fiducia dall’avvocato Devis Panisi (nella foto), sostituito in aula nell’udienza di due giorni fa dalla collega Flavia Sandoni – è stato assolto. "Sono soddisfatto dell’esito che ha dato la giusta sentenza su fatti contestati che dovevano necessariamente essere oggetto di verifiche stante la peculiarità del contendere", ha dichiarato il legale Panisi al termine della sentenza. Ora sarà curioso leggere le motivazioni per il singolare caso.

dan. p.