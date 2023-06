Imprenditore con la Cri: "No alle chiusure notturne"

C’è anche il mondo imprenditoriale con la Croce rossa, contro l’ipotesi di soppressione del servizio serale e notturno alle sedi di Reggiolo e Bagnolo. Oggi a Reggio è in programma un incontro con dirigenti Ausl, Provincia, sindaci e responsabili dei comitati Cri per valutare di nuovo l’ipotesi dell’Azienda sanitaria, che sta suscitando parecchie polemiche e proteste.

Proprio a Bagnolo, poche settimane fa, i titolari della società Minimotor hanno donato una moderna ambulanza, costo oltre 80mila euro, alla Croce rossa locale. Un gesto generoso di Andrea e Lorella Franceschini per ricordare il padre Gianfranco. "Non siamo affatto d’accordo con l’ipotesi di chiusura serale e notturna della sede Cri di Bagnolo. In caso di necessità in paese arriverebbero ambulanze da altre sedi? Ma non saranno mai così tempestive – dice Andrea Franceschini – come se ci fosse la sede locale attiva. E mi risulta che la Cri bagnolese sia spesso impegnata anche a Reggio, in particolare nella confinante zona industriale di Mancasale, quando le ambulanze della città sono impegnate in altri servizi. Questo supporto verrebbe a mancare. Noi, come azienda, siamo impegnati a fianco della Croce rossa, ben sapendo la loro utilità per la gente del paese. Sarebbe un grave errore togliere un servizio così importante, di fronte a un presunto risparmio irrisorio, di poche decine di migliaia di euro all’anno".

Anche a Reggiolo la mobilitazione non si ferma. Già dal municipio è stato garantito pieno appoggio alla Croce rossa. Antonio Cilidonio, referente locale di FdI, si schiera con la Croce rossa: "L’assenza del servizio sul posto di sera e di notte sarebbe molto grave. Non si può giocare con la vita delle persone. In caso di emergenza anche un minuto può salvare vite umane". Il dimezzamento proposto dall’Ausl rischierebbe di far mancare le risorse necessarie per l’attività in generale, portando le sedi di Bagnolo e Correggio a chiudere definitivamente.

Antonio Lecci