Imprenditore Lombardini. Oggi il rientro della salma e venerdì il funerale

È atteso oggi in serata il rientro della salma dell’imprenditore Alberto Lombardini, stroncato nel sonno a 57 anni di età da un malore improvviso, una settimana fa in un hotel in Francia, durante una trasferta per motivi di lavoro. La camera ardente viene aperta domani alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella, affacciata sulla strada provinciale per Novellara (dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30) con recita del rosario alle 20 alla chiesa parrocchiale di Novellara, dove venerdì alle 15.30 sono previsti i funerali, col rito senza Eucaristia in vigore nei giorni appena precedenti la Pasqua. Il feretro sarà trasportato dalla Casa funeraria alla chiesa di Novellara, ma con una breve sosta davanti alla sede della Tecnove, l’azienda novellarese che Alberto Lombardini aveva fondato quasi 31 anni fa, sviluppandola da piccola impresa in una realtà di livello internazionale. Lascia la compagna Daniela Riccò, il fratello Marco e altri parenti, oltre ai tanti amici e collaboratori di Tecnove.