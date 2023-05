Imprenditori del futuro crescono Bellacoopia, premiati sei progetti

"Benvenuto futuro". Oltre cinquanta studenti al Cirfood District hanno presentato le loro idee di impresa elaborate per il corso promosso da Legacoop Emilia Ovest e Università di Modena e Reggio, per l’evento finale della decima edizione di Bellacoopia University che ogni anno accompagna decine di studenti in un articolato percorso di conoscenza imprenditoriale.

I ragazzi dei Dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Educazione e Scienze Umane, Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Scienze della Vita ed Economia Marco Biagi hanno messo a punto sei project work, ispirati dalle challenge delle cooperative tutor, con un minimo comune denominatore: la tecnologia al servizio dello sviluppo di tutti i settori, dal sociale ai servizi avanzati, dalla distribuzione alla progettazione di arredi, dal green al welfare.

L’evento si è aperto coi saluti istituzionali di Giovanni Verzellesi, pro Rettore di Unimore, di Edwin Ferrari, Presidente di Legacoop, e di Chiara Nasi, Presidente Cirfood. L’iniziativa è stata introdotta e coordinata dai responsabili Bellacoopia Matteo Pellegrini e Daniela Cervi di Legacoop Emilia Ovest, che hanno dato la parola agli studenti per la carrellata di presentazione dei lavori.

Ad ogni gruppo e idea di impresa, era abbinata una cooperativa: ad Arbizzi corrisponde il progetto “PackBridge” piattaforma per i maggiori produttori di plastica, finalizzata al riciclo e al riuso dell’invenduto; “Due Parole” è nato in abbinamento a Proges per fornire alle grandi cooperative sociali un software che integra il gestionale, con diversi servizi periferici come l’assistenza, la formazione e il trasferimento dati; rispetto al mercato di Methis Office Lab, la “Nwt (New Workspace Technology)” si occupa dello space planning degli uffici attraverso la progettazione di postazioni di lavoro modulari studiati sulle esigenze della committenza; “Jungle Net” abbinata a Coopservice, è una startup specializzata in organizzazione di eventi volti ad offrire servizi in un ambiente dinamico e sostenibile, ricreando habitat naturali; “ScartApp”, al fianco di Cirfood, persegue l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi attraverso l’ottimizzazione, il riutilizzo, la differenziazione e la programmazione della somministrazione alimentare; “SmartbAi” nasce su ispirazione di Conad per offrire un’esperienza d’acquisto innovativa, grazie all’Ai, consapevole, antispreco e a basso impatto ambientale, attraverso i canali on-line della Gdo, oltre il concetto di “click and buy”.