Impresa Basketreggio. Piegata l’Audace Bombers

Vittoria dopo due supplementari per il Basketreggio (12), che supera 89-87 in casa l’Audace Bombers (26), capolista del campionato di DR1: decisive le prove in doppia cifra di Zecchetti (19 punti), Brogio (18), Kocvara (17) e Riccò (16). Cadono le altre due reggiane impegnate negli anticipi: la Pallacanestro Reggiolo (18), cade 76-67 in casa col Basket Voltone (22), nonostante i 23 punti di Neri; kappao casalingo, invece, per il Nubilaria (8), che rimane al penultimo posto della graduatoria dopo il 58-53 del PalaMalagoli contro gli Stars Bologna (20). Inutili, in questo caso, i 19 punti di Gandellini, uno dei due atleti in doppia cifra nelle fila novellaresi al pari di Pizzetti (11). Alle 18 posticipo casalingo per il fanalino di coda iCare Cavriago (6). Dopo aver chiuso una striscia di 7 sconfitte di fila vincendo sul campo degli Stars, Branchini e compagni ospitano senza timore al Pianella la Masi Casalecchio (18), che nell’ultimo turno ha fermato la già citata Reggiolo.