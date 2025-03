Impresa Povigliese, campionato riaperto

Campionato riaperto nel girone C di Prima categoria. Grazie all’impresa della Povigliese che batte (2-1) la capolista Virtus Correggio, aprendone ufficialmente la crisi.

Riemerge a -4 la Virtus Libertas che regola il Boca Barco grazie al bomber Gjoka, ironia della sorte ex puntero povigliese. Per i giallorossi match-winner l’attaccante Lorenzo Martino che firma un double fra i due tempi intervallato dal provvisorio pari siglato Guidetti. Una rete di Terzo al 73’ su cross di Attolini consegna alla FalkGalileo tre sudati punti interni contro il tonico Atletic Progetto Montagna e il bronzo.

Dopo due ko di misura, ritrova la via del successo la Rubierese che espugna Gavassa grazie al colpo da bigliardo destinato all’angolino scoccato dal fantasista Vezzani.

Giusto pari ad occhiali fra Guastalla e Original Celtic Bhoys con occasioni su entrambi i fronti; mastica amaro Zani che si vede ribattere la conclusione vincente sulla linea a 15’ dal gong. Lotta anche oltre i propri limiti la Campeginese che sfiora più volte il vantaggio sul terreno della Solierese, in buca una volta per tempo.

Nel sentito, colorato e partecipato derbyssimo davanti a circa 150 spettatori, punto di cuore e d’orgoglio per la maglia nera Barcaccia che rimonta un doppio svantaggio all’Atletico Bibbiano Canossa e strappa il 2-2 finale. Per i locali accorcia a 5’ dal gong Palermo di piattone, quindi lo stopper Righelli insacca da corner in pieno recupero; sempre nella ripresa ospiti a segno col penalty dell’ex di turno Stradi e col tocco al volo del neo-entrato Grassi su uscita al limite di Viva.

Dopo aver fermato sette giorni fa sul 2-2 lo United Albinea, la Casalgrandese conquista un punto anche con la capolista Celtic fermato sullo 0-0. Non ne approfitta l’ex leader United Albinea che deve accontentarsi del 2-2 casalingo contro il Roteglia passato su punizione; ritorno giallonero col sinistro di Kessabi su cross di Sassi, poi lo stesso Sassi indovina il lob da fuori, prima del definitivo pari ospite. Allunga in piazza d’onore il Fellegara che supera (3-2) la Consolata.

Patatrac sul neutro di Chiozza per la Borzanese che si fa infilzare due volte dal fanalino di coda Eagles Sassuolo, sempre sconfitto nei precedenti 16 match. Una rete in avvio di Messori decide per la Cerredolese la sfida col Puianello, pericoloso solo nel finale quando Prifti di cabeza sfiora il pari; per i locali anche un penalty calciato out da Guido Guidetti. Nel girone D il Novellara supera anche l’esame Rapid Viadana, steso a domicilio dal bomber Brocchetta. Giro a vuoto a Ramiseto per la regina Sporting Cavriago: l’arbitro decide di rinviare il match per preservare l’incolumità dei giocatori nonostante il campo apparisse in buone condizioni. Non ne approfittano i cugini del Cavriago che si dividono la posta col Cadelbosco, restando a -3 dalla vetta.

Il penalty di Gherardini e il tap-in di Bianco firmano il blitz del Rivalta sugli Amici di Davide cui non basta il guizzo del bomber Gaspari per il momentaneo 1-1.