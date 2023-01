Imprese attive: recuperati i livelli prima del Covid

Sono 49.209 le imprese attive nella provincia di Reggio a giugno 2022 e di queste l’artigianato rappresenta il 37,5% del totale, con 18.462 unità. Rispetto allo stesso periodo del 2021 si contano 479 imprese in più, un segno positivo che si registra anche nelle imprese artigiane: +0,7% pari a 125 unità. Lo rilevano i dati forniti dall’Ufficio Studi Lapam Confartigianato, che ha svolto un’approfondita indagine su numero imprese e occupazione nei primi sei mesi del 2022. Per quanto concerne l’occupazione, sulla base dei dati diffusi dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna il numero di assunzioni e cessazioni rilevato nel sistema provinciale ha oramai recuperato pienamente i livelli pre-Covid anche se durante i primi sei mesi del 2022 si è registrato un rallentamento: le posizioni dipendenti sono comunque aumentate complessivamente di 194 unità; l’incremento di dipendenti registrato nel II trimestre è da attribuire principalmente al settore commercio, alberghi e ristoranti (219 posizioni lavorative in più), seguito dall’industria in senso stretto con 134. Si osserva tuttavia un marcato decremento nelle altre attività dei servizi e dell’agricoltura, che perdono rispettivamente 109 e 142 posizioni lavorative.